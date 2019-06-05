Найденного возле Политеха младенца задушили. Мать ищут среди неблагополучных жительниц Калининского района

Найденного возле Политехнического университета младенца задушили. Следственное управление СК РФ по Петербургу возбудило уголовное дело.

Тело новорожденного, как сообщала «Фонтанка», нашли вечером 27 мая в парке недалеко от дома №21 по Гжатской улице. Останки лежали в пакетах, признаков насильственной смерти на них не было. Но проведенная экспертиза склонила следствие к криминальному характеру гибели мальчика.

«Смерть ребенка наступила от асфиксии в результате удушения руками», – констатировали в СК и добавили, что уголовное дело об убийстве уже возбуждено.

Подозреваемых в деле пока нет. Мать малыша ищут среди жительниц Калининского района с асоциальным поведением.





