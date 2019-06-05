Санкт-Петербург стал первым городом России по цифровой грамотности. Москва даже не в топ-20

Жители Петербурга набрали на порядок больше баллов во всероссийском Digital Диктанте, чем средний россиянин с 7,15 из 10.

«Лидером среди регионов стал Санкт-Петербург, жители которого в среднем набрали 7,55 балла. Также в топ-5 вошли Республика Алтай (7,50 балла), Костромская область (7,49 балла), Омская область (7,45 балла) и Ярославская область (7,44 балла)», – сообщают 5 июня организаторы Digital Диктанта, среди которых РОЦИТ, РАЭК и Microsoft.

Москвичи заняли только 21-е место с показателем в 7,29 балла. При этом жители столицы были самым активными участниками. Для проверки цифровой грамотности в Москве и области зарегистрировались более 10 тысяч человек. В идущим вторым по этому показателю Петербурге участие приняли 3265.

Всего 304 участника смогли набрать максимальный балл. Большинство из них (44%) – это люди в возрасте от 18 до 25 лет. Исследователи также отмечают, что «жители нашей страны не только хорошо разбираются в технологиях, с которыми сталкиваются ежедневно, но также следят за мировыми ИТ-трендами».

«В целом наибольшие сложности у прошедших Digital Диктант вызвали вопросы, касающиеся кибербезопасности (средний балл – 6,7): только 37% пользователей продемонстрировали высокий уровень знаний в этой категории. Вопросы, связанные с цифровыми устройствами, программами и интернет-сервисами, входящие в блок «Цифровое потребление», оказались для участников самыми простыми (средний балл 7,81)», – резюмируют организаторы.





