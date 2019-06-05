Мопедист на Придорожной аллее повернул под Ford Kuga и отправился в больницу

В Выборгском районе Петербурга утром 5 июня «двухколесный» не пропустил «четырехколесного» и сильно за это поплатился. Еще одно мото-ДТП произошло этим утром в Красногвардейском районе города.

Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД Выборгского района, в половине седьмого часа утра у дома 23 по Придорожной аллее столкнулись мопед и автомобиль Ford Kuga. По предварительным данным, 24-летний мопедист, двигаясь от улицы Руднева в сторону проспекта Художников, при повороте налево не убедился в безопасности маневра и не пропустил «Форд» под управлением 42-летнего мужчины.

В результате аварии водитель мопеда получил тяжелые травмы. Его доставили в Елизаветинскую больницу.

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Позднее этим утром ДТП с участием мотоцикла произошло на перекрестке Большой Пороховской улицы и проспекта Энергетиков, пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Подробностей очевидцы не сообщают, но, судя по фото, авария обошлась без серьезных последствий.

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