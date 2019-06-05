Куратор мусорной реформы выберет 100 проектов для софинансирования в регионах. Обещают льготный лизинг

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор», которая курирует проведение реформы по обращению с отходами в регионах, получила заявки от 60 субъектов на общую сумму около 100 млрд рублей. Они должны превратиться в 100 проектов.

Как рассказал гендиректор организации Денис Буцаев на «нулевом» дне Петербургского экономического форума, первоочередные 20 проектов выберут уже летом, еще 80 – до конца года, сообщает корреспондент «Фонтанки». Говоря о мерах поддержки, которые должны привлечь в отрасли частных инвесторов, Буцаев заявил о том, что сроки окупаемости должны сократиться в полтора раза. «Если сейчас они зашкаливают за 10 лет, иногда до 15, то наша задача свести их до 7-8 лет. Это нормальные сроки окупаемости, которые позволят рассчитывать на вложения со стороны серьезных инвесторов», – рассказал Денис Буцаев. По его словам, бюджетные деньги предоставляются на возвратной основе, но на льготных условиях.

Еще одна мера поддержки – субсидируемый лизинг, в рамках которого предприниматели смогут претендовать на мусоровозы и контейнеры из расчета 40 штук к одной машине. Примерно столько контейнеров мусоровоз обслуживает в день.

Справка:

В конце декабря 2017 года комитет по благоустройству Петербурга объявил конкурс на право выполнять функции единого регионального оператора по обращению с коммунальными отходами в течение 10 лет. Город разделили на северную и южную части, таким образом, разыгрывались два лота общей стоимостью более 80 млрд рублей. На южный лот претендовала «дочка» «Автопарка №1 "Спецтранс"» Анатолия Язева «Новый свет-ЭКО», которая снизила цену с 42,1 млрд до 16,5. Оба контракта получил МПБО-2. «Новый свет-ЭКО» успешно оспорил решение по южной части в суде, кассация отменила итоги конкурса по данному лоту. На фоне этих трудностей в Госдуме приняли закон, который позволяет в том числе Санкт-Петербургу взять отсрочку для перехода на новую систему в три года. На данный момент в городе введен годичный мораторий, в течение которого на рынке действуют прежние отношения.





