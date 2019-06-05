«Петербургская Недвижимость» представила новые квартиры на Васильевском острове

Setl City

Компания открыла продажи очередной секции в корпусе №2 жилого комплекса «Эмеральд на Малой Неве». Стоимость квартир начинается от 3,6 млн рублей.

Среди новых планировок представлены разнообразные эргономичные варианты: от удобных квадратных студий с двумя окнами до просторных трехкомнатных квартир евроформата с кухней-столовой и большим балконом. Все квартиры сдаются с полной чистовой отделкой по стандартам «Итальянские коллекции»: на выбор – цветовая гамма «Ваниль» или «Шоколад».

Setl Group реализует проект «Эмеральд» в исторической части Василеостровского района: на Уральской улице, рядом с берегом Малой Невы. Удачное расположение обеспечит жителям мобильность: в пешей доступности находятся станции «Василеостровская» и «Приморская», до Невского проспекта можно доехать всего за 10 минут, а неразводной мост Бетанкура позволит быстро добираться до севера города и не зависеть от сезона навигации.

«Эмеральд», название которого переводится как «изумруд», отличается фасадами в приятных зеленых тонах. Проект объединяет четыре корпуса высотой 12 этажей. Каждый дом будет иметь двор, свободный от машин, а для автомобилистов обустроят гостевые стоянки и паркинг на 629 мест. Точкой притяжение и украшением проекта станет уютный сквер с фонтаном, доступный в первую очередь жителям комплекса.

Эксклюзивным брокером ЖК «Эмеральд» и всех проектов Setl Group выступает «Петербургская Недвижимость». Компания сотрудничает с 40 застройщиками и предлагает покупателям широкий выбор квартир.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Эмеральд на Малой Неве» – застройщик ООО "Сэтл Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru