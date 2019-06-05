Жена Семака удалила пост, где писала про развод. Сам Семак всё опроверг

Супруга главного тренера футбольного клуба «Зенит» Анна Семак стерла запись в Instagram, где писала во вторник, 4 июня, про развод и повторную помолвку. Также уже недоступно фото в сториз с обручальным кольцом, которое подарил ей «бывший-будущий муж» (так она называла его в комментариях) во время перелета Санкт-Петербург — Милан.

Напомним, что в комментариях к рассказу о том, как Сергей Семак сделал ей предложение, многие пользователи стали удивляться этому событию, задавая логичный вопрос, неужели пара разводилась? На это Анна Семак несколько раз ответила утвердительно.

Однако в среду, 5 июня, вслед за исчезновением поста в Instagram, информацию о разводе опроверг уже сам Семак в интервью «Комсомольской правде». По его словам, сделанное им предложение в самолете было символичным.

скриншот сторис Анны Семак/annas_secret_garden/Instagram.com





