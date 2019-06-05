СК заявил о задержании еще двух участников драки в Подмосковье, в которой погиб бывший ефрейтор ГРУ

Задержаны еще двое участников драки, в которой погиб бывший боец спецназа ГРУ в Подмосковье. Таким образом, пойманы уже четыре человека.

«СК России ходатайствует перед судом об избрании всем фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу», – заявили в Следкоме днем 5 июня.

Вместе с тем смертельный удар ветерану боевых действий наносил один, и имя этого человека у следствия есть. Ему предъявлено обвинение.

Напомним, бывший ефрейтор ГРУ 24-летний Никита Белянкин погиб в ночь на 1 июня в деревне Путилково Красногорского района. По версии следствия, он пытался помочь травмированному в драке у местного паба человеку и был ранен в сердце ножом.







Уголовное дело возбуждено по статьям «Убийство», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия», «Хулиганство».

Накануне сообщалось, что в международный розыск объявлено 17 участников смертельной драки.