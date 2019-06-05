Председатель КНР прилетел в Москву

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом, сообщают российские информагентства, уточняя, что лайнер лидера приземлился в московском Внуково-2 ровно в полдень.

У трапа гостя встречали министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, посол КНР в России Ли Хуэй, посол России в Китае Андрей Денисов, директор Департамента госпротокола МИД РФ Игорь Богдашев.

Китайского лидера приветствовал почетный караул всех родов войск ВС РФ, военный оркестр исполнил гимны двух стран.

"Убежден, что данный визит непременно принесет плодотворные результаты и послужит стимулом для динамичного развития китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новой эпохе", – сказал Си Цзиньпин по прибытии в Москву.







В программе визита предусмотрена встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой стороны обсудят вопросы энергетики, совместный проект широкофюзеляжного самолета и тяжелого вертолета, состояние торгово-финансовых экономических отношений, космос и инфраструктуру. Среди более широких тем – сопряжение строительства Евразийского экономического союза с китайской инициативой "Один пояс, один путь" и ситуация на Корейском полуострове. В ходе визита стороны подпишут порядка 30 документов, а также заявление об укреплении стратегической стабильности. Также в Москве председатель КНР проведет переговоры с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Кроме того, Си Цзиньпин примет участие в работе Санкт-Петербургского международного экономического форума в качестве почетного гостя и выступит на пленарной сессии 7 июня.