Детские сады на Графской улице готовятся открыться в сентябре

Setl City

Setl Group в конце мая передал встроенные детские сады в ЖК «GreenЛандия-2» на Графской ул., 8 и 12 к. 2 в безвозмездное пользование города Мурино. Холдинг позаботился о том, чтобы в садиках появилось все необходимое для обучения детей, игр и занятий на свежем воздухе.

В планах администрации детских садиков – открыть их в сентябре текущего года.

Этого момента с нетерпением ждут 200 малышей. На территории перед детскими садами для них устроены комфортные прогулочные, спортивные зоны и площадки с теневыми навесами, которые защитят от солнца и дождя. А игровые зоны могут похвастаться яркими скамейками и песочницами, детскими городками и качелями на пружине.

Setl City

Setl Group купил кроватки для спален, оборудовал залы для физкультурных и музыкальных занятий. На кухнях установлены плиты, печи и холодильные камеры. В садиках теперь есть шкафы для одежды, стиральные и сушильные машины, гладильные доски, шкафы для игрушек, канцелярские столы и ученические доски, компьютеры. А также – пианино и музыкальные центры, то есть все необходимое, чтобы дети учились музыке, танцам и развивали свои творческие способности.

Эксклюзивным брокером проекта «GreenЛандия» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК GreenЛандия-2 – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya-2/declarations

ЖК GreenЛандия – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya/declarations