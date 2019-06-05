Картина XV века «Сдирание кожи с продажного судьи» задела судью в Сочи. Автора ходатайства в конверте с репродукцией полотна могут привлечь к уголовной ответственности

Судья Арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский потребовал объяснений от Станислава Голубева, участника процесса по делу о банкротстве местного застройщика. Истец направил ходатайство судье в конверте с изображением картины голландского художника Герарда Давида «Сдирание кожи с продажного судьи».

«Дополнение к ходатайству, адресованное судье Гарбовскому А. И., направлено в суд в конверте с изображением картины, подписанной как «Сдирание кожи с продажного судьи». Суд считает, что названное обстоятельство требует пояснений от Голубева С. В., в том числе в целях исключения неуважительного отношения к суду, рассмотрения вопроса о наличии основания для наложения судебного штрафа, а также, в случае установления достаточных данных, для направления в органы предварительного расследования материалов для принятия соответствующего решения», – сказано в определении судьи, которое размещено на сайте АСКК.

Судья Гарбовский в своем определении процитировал определение Конституционного суда о том, что все участники судебного разбирательства обязаны проявлять уважение к суду как органу судебной власти, осуществляющему от имени, исключая ситуации «дестабилизирующие процесс, создающие препятствия для правильного и своевременного разрешения дела».

Объяснения участник процесса Голубев должен дать в среду, 5 июня. По статье 297 действующего УК РФ (неуважение к суду) предусмотрены принудительные работы и арест на срок до полугода.







Станислав Голубев пытается добиться через суд приведения реестра кредиторов ООО «Сочи-Абсолют» в соответствие с законодательством, сообщает «Коммерсант». Голубев был признан кредитором застройщика. Он вложил в строительство жилого комплекса, который должен был быть сдан в 2015 году, 8 млн рублей. Объект построен только на треть. Общая сумма требований к банкротству застройщика – 950 млн рублей. Кредитор Голубев добивается аннулирования прав на недостроенный объект одной из покупательниц, которая заключила с застройщиком договор инвестирования, а не долевого участия. Директор компании-застройщика полтора года находится под домашним арестом в рамках расследования уголовного дела по статье «Мошенничество».

Картина-диптих «Суд Камбиса», или «Сдирание кожи с продажного судьи» была написана в 1498 году для зала судебных заседаний в ратуше Брюгге. Она должна была напоминать о необходимости справедливого судопроизводства. Левая часть диптиха изображает людей, которые окружили судью, занимающего своё рабочее место. Один из них удерживает правую руку судьи. Она называется «Арест неправедного судьи Сисамна». Правая часть диптиха демонстрирует сцену экзекуции судьи, привязанного к столу в нескольких метрах от его рабочего кресла. Она называется «Казнь неправедного судьи Сисамна». Сейчас картина выставляется в музее Грунинге, где собрана коллекция ранней нидерландской живописи.