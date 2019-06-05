Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+29°C
/ Завтра: +30
$ 65.12р
73.37р
13:49 05.06.2019
Расширенный поиск

Общество
05.06.2019 12:38
Печать

Картина XV века «Сдирание кожи с продажного судьи» задела судью в Сочи. Автора ходатайства в конверте с репродукцией полотна могут привлечь к уголовной ответственности

Судья Арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский потребовал объяснений от Станислава Голубева, участника процесса по делу о банкротстве местного застройщика. Истец направил ходатайство судье в конверте с изображением картины голландского художника Герарда Давида «Сдирание кожи с продажного судьи».

Слева — «Арест неправедного судьи Сисамна»; справа — «Казнь неправедного судьи Сисамна»/Герад Давид
Слева — «Арест неправедного судьи Сисамна»; справа — «Казнь неправедного судьи Сисамна»/Герад Давид

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

«Дополнение к ходатайству, адресованное судье Гарбовскому А. И., направлено в суд в конверте с изображением картины, подписанной как «Сдирание кожи с продажного судьи». Суд считает, что названное обстоятельство требует пояснений от Голубева С. В., в том числе в целях исключения неуважительного отношения к суду, рассмотрения вопроса о наличии основания для наложения судебного штрафа, а также, в случае установления достаточных данных, для направления в органы предварительного расследования материалов для принятия соответствующего решения», – сказано в определении судьи, которое размещено на сайте АСКК.

Судья Гарбовский в своем определении процитировал определение Конституционного суда о том, что все участники судебного разбирательства обязаны проявлять уважение к суду как органу судебной власти, осуществляющему от имени, исключая ситуации «дестабилизирующие процесс, создающие препятствия для правильного и своевременного разрешения дела».

Объяснения участник процесса Голубев должен дать в среду, 5 июня. По статье 297 действующего УК РФ (неуважение к суду) предусмотрены принудительные работы и арест на срок до полугода.



Станислав Голубев пытается добиться через суд приведения реестра кредиторов ООО «Сочи-Абсолют» в соответствие с законодательством, сообщает «Коммерсант». Голубев был признан кредитором застройщика. Он вложил в строительство жилого комплекса, который должен был быть сдан в 2015 году, 8 млн рублей. Объект построен только на треть. Общая сумма требований к банкротству застройщика – 950 млн рублей. Кредитор Голубев добивается аннулирования прав на недостроенный объект одной из покупательниц, которая заключила с застройщиком договор инвестирования, а не долевого участия. Директор компании-застройщика полтора года находится под домашним арестом в рамках расследования уголовного дела по статье «Мошенничество».

Картина-диптих «Суд Камбиса», или «Сдирание кожи с продажного судьи» была написана в 1498 году для зала судебных заседаний в ратуше Брюгге. Она должна была напоминать о необходимости справедливого судопроизводства. Левая часть диптиха изображает людей, которые окружили судью, занимающего своё рабочее место. Один из них удерживает правую руку судьи. Она называется «Арест неправедного судьи Сисамна». Правая часть диптиха демонстрирует сцену экзекуции судьи, привязанного к столу в нескольких метрах от его рабочего кресла. Она называется «Казнь неправедного судьи Сисамна». Сейчас картина выставляется в музее Грунинге, где собрана коллекция ранней нидерландской живописи.

 

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
предоставлено компанией РСТИ (ГК «РосСтройИнвест»)
05.06.2019 12:51

ЖК «Familia» и ЖК «Старая крепость» от РСТИ – финалисты премии Urban Awards

Сразу два жилых комплекса РСТИ (Росстройинвест) вышли в финал конкурса Urban Awards. ЖК «Familia» на Петровском острове будет претендовать на звание «Лучшего строящегося комплекса элит-класса», а ЖК «Старая крепость» в Мурино может стать «Жилым комплексом года комфорт-класса в Ленинградской области».
Setl City
05.06.2019 12:38

«Петербургская Недвижимость» представила новые квартиры на Васильевском острове

Компания открыла продажи очередной секции в корпусе №2 жилого комплекса «Эмеральд на Малой Неве». Стоимость квартир начинается от 3,6 млн рублей.
Setl City
05.06.2019 12:18

Детские сады на Графской улице готовятся открыться в сентябре

Setl Group в конце мая передал встроенные детские сады в ЖК «GreenЛандия-2» на Графской ул., 8 и 12 к. 2 в безвозмездное пользование города Мурино. Холдинг позаботился о том, чтобы в садиках появилось все необходимое для обучения детей, игр и занятий на свежем воздухе.
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
05.06.2019 11:48

В Шушарах станет лучше с парковкой

СК "Дальпитерстрой" заканчивает строительство современного паркинга. Это третья по счету многоуровневая стоянка, возведенная девелопером в микрорайоне.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
04.06.2019 18:00

А обед по расписанию!

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга продолжает развиваться проект «На Царскосельских холмах».
Фото: «Главстрой Санкт-Петербург»
04.06.2019 17:12

В жилых комплексах «Главстрой Санкт-Петербург» состоялись семейные экопраздники

В жилых комплексах компании «Главстрой Санкт-Петербург», входящей в Группу компаний «Главстрой», состоялись традиционные семейные экопраздники. Взрослые и дети приняли участие в посадке цветов, кустарников и деревьев на территории ЖК «Северная долина», «Юнтолово» и «Панорама 360».
фото предоставлено ГК «ЦДС»
04.06.2019 16:49

В Невском районе Санкт-Петербурга появилось новое граффити от арт-группы «Явь»

Граффити, посвященные теме детства, украсили жилой комплекс Группы ЦДС в Невском районе Санкт-Петербурга. Рисунки посвящены Дню защиты детей.
фото предоставлено компанией РСТИ (ГК «РосСтройИнвест»)
04.06.2019 15:15

В ЖК «Кремлевские звезды» завершено благоустройство

РСТИ (Росстройинвест) завершила благоустройство внутреннего двора ЖК «Кремлевские звезды», построенного в Московском районе на ул. Типанова.
04.06.2019 13:39

Как петербургские строители поддержали ЗСД Фест

Петербургские застройщики не только поддержали организованный «Фонтанкой.ру» ЗСД Фест, но и приняли активное участие в забеге и велопробеге.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
04.06.2019 11:39

Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в иностранной и национальной валюте с «BB-» до «BB».
Setl City
04.06.2019 11:21

Setl Group построил новую школу в Калининском районе

Setl Group ввел в эксплуатацию современную общеобразовательную школу в Калининском районе Санкт-Петербурга. В просторном здании на 825 ребят – 4 этажа и два бассейна, большой и маленький. Школа построена на территории комплекса «Полюстрово Парк».
Setl City
04.06.2019 11:14

«Петербургская Недвижимость» предлагает скидки на квартиры в Московском районе

В июне клиенты компании могут приобрести квартиры в ЖК «Зеленый квартал на Пулковских высотах» с дополнительной скидкой.