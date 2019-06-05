Мечта арабских шейхов: золотой седан Aurus Senat показали на ПМЭФ в Петербурге

Отечественный премиальный седан Aurus Senat, разработанный НАМИ, показали в «нулевой» день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как передает 5 июня корреспондент «Фонтанки», машина стоит на объединенном стенде институтов развития, организованного ВЭБ.РФ, Российским экспортным центром, Корпорацией МСП, ДОМ.РФ, Фондом "МОНОГОРОДА.РФ", "ВЭБ Инновации" и Фондом развития Дальнего Востока совместно с Росконгрессом. На нем показывают отечественные продукты, бытовую технику, продукцию машиностроения и легкой промышленности, современные технологии, с которыми Россия приходит к иностранным потребителям.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что в России поступило более 500 заявок на автомобили Aurus. Планируется, что сначала НАМИ удовлетворит спрос на внутреннем рынке, а потом машины запустят в серию. Ожидается, что их начнут поставлять для розничной продажи в 2020 году, а не в 2019-м, как обещали ранее.





