В Шушарах станет лучше с парковкой

ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

СК "Дальпитерстрой" заканчивает строительство современного паркинга. Это третья по счету многоуровневая стоянка, возведенная девелопером в микрорайоне.

Пятиэтажный комплекс на 317 машиномест располагается в квартале между улицами Школьная, Вишерская, Первомайская и Новгородским проспектом.

Первый этаж паркинга займут коммерческие помещения, остальные четыре этажа предназначены собственно для парковки. Несколько машиномест будут отданы под стоянку для инвалидов, поэтому предусмотрен доступ в здание для маломобильных групп населения.

Каждый этаж паркинга – двухуровневый. Крыша также эксплуатируемая. В комплексе – два рассредоточенных по противоположным сторонам лестнично-лифтовых узла (входы в паркинг). Здание каркасного типа, несущая конструкция – монолитный железобетон. Наружное ограждение (внешние стены) выполнено из сэндвич-панелей толщиной 120 мм.

На сегодняшний день степень готовности объекта – 90%. Уже установлены окна, завершаются кровельные работы. Завезено лифтовое оборудование, в ближайшее время начнется его монтаж.

Идут работы по монтажу инженерных систем – электрики, вентиляции и пожарной безопасности. Степень их готовности – 50%. Близится к концу благоустройство прилегающей территории: оборудование подъездных путей и пешеходной зоны, а также работы по озеленению.

По словам руководства компании, срок сдачи объекта намечен на конец августа.

Справка о компании ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

Многоэтажный гараж №60, на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новгородский проспект, участок 2 (западнее дома 3, корпус 1, литера А по Вишерской ул.), кадастровый №78:42:0015106:10975 – застройщик ООО "СК "ДАЛЬПИТЕРСТРОЙ", проектная декларация на сайте https://www.dalpiterstroy.ru