Отмена роуминга подняла тарифы на сотовую связь в РФ. Цены пошли вверх впервые с 2017 года

Впервые с 2017 года в России зафиксирован рост тарифов на мобильную связь. Информационно-аналитическое агентство Content Review подготовило отчет, в котором связывает рост тарифов с отменой национального роуминга, а также повышением НДС.

Как пишет 5 июня «КоммерсантЪ», аналитики констатируют: впервые с лета 2017 года в РФ увеличилась средняя стоимость минимального пакетного тарифа на мобильную связь. С декабря 2018-го по май 2019-го рост составил 3% – с 255 до 262 рублей в месяц. Повышение затронуло все регионы, хоть и в разной степени.

Произошло это, по мнению аналитиков, из-за ряда факторов: повышения НДС с начала 2019 года, прекращения ценовых войн операторов в регионах и отмены внутрисетевого роуминга с 1 июня. Сказалась также попытка операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом, которые снизили выручку от высокодоходных клиентов.

По данным Content Review, тарифы заметно пошли вверх с минувшей зимы. При этом некоторые операторы решили замаскировать повышение цен скидками для новых клиентов.







Заметил рост цен на сотовую связь и Росстат — с 270,2 рубля в декабре до 341,1 рубля в апреле. То есть рост даже выше, чем у аналитиков.