За 100 млн с Невского проспекта задержан сын экс-начальника Университета МВД. Профессора нашли у тещи

Арендаторов серьезной недвижимости в центре Петербурга задержали после того, как они попытались продать помещение по поддельным паспортам владельцев. Залог получили в 100 млн рублей. Следствие считает, что идею подал доктор права и сын генерала МВД.

По информации «Фонтанки», в ночь на 5 июня оперативники Управления уголовного розыска Петербурга задержали в прошлом полковника МВД Михаила Сальникова. Следственный комитет по Центральному району лишил его свободы до решения суда. Уголовное дело возбуждено по покушению на мошенничество, а накануне уже были задержаны трое соучастников.

По версии следствия, предприниматели арендовали помещение в доме 56 по Невскому проспекту, а в прошлом году изготовили поддельные правоустанавливающие документы на собственность и паспорта с вклеенными фотографиями владельцев, получив от петербургской компании УК «Грант ФинКом»100 млн рублей залога.

После допросов троих задержанных выяснилось, что автором идеи является Михаил Сальников.







Ранее «Фонтанка» сообщала, что в прошлом он служил полковником в петербургском Университете МВД, до этого возглавляемым его отцом. При этом защитил докторскую диссертацию и имел статус профессора кафедры теории государства и права. В марте 2010 года он был задержан оперативниками ФСБ при получении полутора миллионов рублей за решение вопроса по уголовному делу. Тогда также его осудили за мошенничество.

На вопрос журналиста «Фонтанки»: «Где нашли сына в этот раз?» – в полицейском главке ответили: «У тещи».

По данным «Фонтанки», следствие выйдет в суд с ходатайством о его аресте.