Россия передала КНДР очередную партию пшеницы в качестве гуманитарной помощи

Посольство РФ в Пхеньяне сообщило о передаче Россией в последние дни почти 4 тыс. тонн пшеницы КНДР в качестве гуманитарной помощи.

"5 июня в порту Нампхо началась разгрузка 2895 тонн российской пшеницы, направленной нами в качестве гуманитарной помощи КНДР, где в нынешнем году разразилась серьезная засуха, последствия которой еще предстоит пережить", – говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

"Несколькими днями ранее еще 1100 тонн были доставлены тем же северокорейским судном в порт Хыннам", – говорится в сообщении.

В российской дипмиссии отметили, что поставка осуществлена в счет российского взноса в бюджет Всемирной продовольственной программы ООН на 2019 год.







"В феврале, марте и апреле здесь уже встречали три партии гуманитарного груза из Находки", – напомнили в посольстве.

Напомним, в отношении КНДР действуют международные экономические санкции, которые практически запрещают какую-либо торговлю с этой страной.