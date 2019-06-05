Без хлеба и горячительного. Смольный снес два торговых павильона на севере города

ККИ

Комитет по контролю за имуществом Петербурга демонтировал два незаконных торговых павильона. Как сообщила пресс-служба ведомства 5 июня, один из магазинов площадью 21 кв. м, продававший продукты питания и алкоголь, был обнаружен севернее дома 11 на улице Черкасова в Калининском районе.

Ранее в отношении участка был заключен договор с ООО «Мистер и К», но он был расторгнут в 2007 году. Пользователю было вручено уведомление о необходимости добровольного освобождения замели, но в установленный срок павильон демонтирован не был.

Та же участь постигла киоск с хлебобулочной продукцией на Комендантском проспекте (участок 3, северо-западнее пересечения с Долгоозёрной улицей). Земельный участок площадью 20 кв. м ранее был предметом договора аренды с ООО «Виктори», но соглашение было расторгнуто в апреле 2019 года.







Хозяйственную деятельность осуществляло физическое лицо. Требование добровольно освободить участок в указанный срок пользователь проигнорировал.

Теперь предпринимателям грозит привлечение к административной ответственности за самовольное размещение элементов благоустройства.