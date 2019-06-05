Россияне стали чаще ездить в Финляндию, всё больше людей выбирают «Аллегро»

Турпоток россиян в Финляндию за первые пять месяцев 2019 года вырос на 7%. Об этом «Фонтанке» сообщили в Пограничной охране Финляндии.

Всего через сухопутную границу, порты и аэропорты с января по май пропустили 2 млн 762 тысячи граждан РФ.

На сухопутной границе турпоток в сравнении с прошлым годом вырос на 3,5%, до 3,5 млн человек (граждане всех стран).

Поезда за пять месяцев перевезли между Финляндией и Россией 241 тысячу человек, популярность «Аллегро» и «Льва Толстого» выросла на 20,6%. В пункте пропуска Нуйямаа (Брусничное), через который петербуржцы обычно ездят в Лаппеенранту одним днём, стало на 7,7% оживлённее. В Иматре (Светогорске) границу стали пересекать чаще на 1,6%, в Ваалимаа (Торфяновке) – на 0,6%. Всего через три главных автомобильных пропуска на границе с Финляндией с начала года пропустили 2,6 млн человек.

В северном пункте пропуска Салла число пересечений, наоборот, упало на 7%.

Ранее сообщалось, что Финляндия намерена рассмотреть предложение России об открытии нового международного пункта пропуска.





