Несколько человек пострадали после обрыва на канатной дороге на старейшем горнолыжном курорте Швейцарии

В Энгельберге оборвался кабель канатной дороги во время проведения ремонтных работ.

«В среду утром в Энгельберге на горе Титлис на канатной дороге пострадали несколько человек. Это произошло во время выполнения работ. Только работники подъемников на станции получили ранения. Никто из туристов не пострадал», – сообщает 5 июня издание TDG со ссылкой на швейцарскую полицию.

Plusieurs bless?s lors de travaux au Titlis https://t.co/czgxNdjvjl — Tribune de Gen?ve (@tdgch) 5 июня 2019 г.







По данным СМИ, четыре вертолета спасательных служб были отправлены на место трагедии.