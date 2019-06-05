Глава Минприроды: Сбор стеклотары надо возобновлять

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин в Петербурге заявил, что у страны есть все условия, чтобы создать замкнутый цикл обращения с отходами. В частности это касается приема использованной стеклотары.

На пленарном заседании в "нулевой" день ПМЭФ-2019 5 июня Кобылкин заявил о том, что прекрасно помнит, как будучи пионером собирал отходы для приема во вторичное использование, сообщает корреспондент "Фонтанки". Участвующий в заседании глава Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что у него в регионе есть 18 пунктов приема стеклотары, и туда выстраиваются очереди.

Ранее стало известно о том, что правительство изучает вопрос об обязании торговых сетей принимать стеклянную и полимерную тару. В Госдуме ФС РФ предлагают мотивировать граждан деньгами, по 5–7 рублей за бутылку.





