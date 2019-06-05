Пушкин - родина «солнца русской поэзии»

Вероятно, нет в нашей стране человека, который не чувствовал бы свою духовную связь с Александром Сергеевичем Пушкиным. Крупнейшее явление в русской литературе, непревзойдённый мастер языка и стиля, «солнце русской поэзии» - недаром день рождения поэта, 6 июня, стал днём русского языка.

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Главными населёнными пунктами в судьбе Александра Сергеевича были Москва, Петербург, Михайловское, и особенное место занимало Царское Село. Его жители чествуют Пушкина особенно, как своего земляка. С 1937 года город носит его имя, а сами жители Пушкинского района именуются пушкинцами. С каждым годом пушкинцев становится больше – строительной компанией ООО «Терминал-Ресурс» в районе ведётся комплексное освоение территории «На Царскосельских холмах».

В царскосельском лицее Саша Пушкин обучался шесть с половиной лет. Здесь открылся и был оценён его поэтический дар. Милому сердцу городу поэт посвятил не одно стихотворение. Кто-то скажет, что Пушкин любил Царское Село потому, что там прошло его отрочество и юность, а ранние годы жизни всегда видятся в розовом свете. Но сюда он вернулся вместе с молодой женой на медовый месяц летом 1831 года и прожил пять счастливых месяцев. Пушкины снимали восемь комнат в особняке Китаевой. В этот период были написаны «Сказка о царе Салтане», «Письмо Онегина к Татьяне», подготовлены к печати «Повести Белкина».

Спокойная жизнь в Царском Селе очень нравилась поэту. По утрам он купался в пруду Александровского парка, затем пил чай, потом поднимался к себе в кабинет и работал. В это время его жена Наталья Николаевна читала или вышивала. После обеда пару часто видели гуляющими по аллеям императорских парков. «Мы здесь живем тихо и весело, будто в глуши деревенской, насилу до нас и вести доходят»,- писал Александр Сергеевич друзьям. В Петербург Пушкины вернулись из Царского села лишь глубокой осенью.

Он между нами жил

Сейчас дом Китаевой, расположенный на пресечении Пушкинской и Дворцовой улиц, вблизи бывших царских резиденций, служит музеем-дачей поэта.

В Царском Селе есть три памятника Пушкину. Самый известных из них расположен в Лицейском саду. Его закладка произошла в 1899 году, в столетний юбилей со дня рождения. Организатором установки выступил поэт И. Ф. Анненский. Часть средств, на памятник в Лицейском саду пожертвовали жители города.

На въезде в город со стороны Санкт-Петербурга стоит бронзовая скульптура, изготовленная в Париже скульптором Л. Бернштамом в 1912 году. У архитектора ее купил император Николай II. В годы Великой Отечественной войны фашисты использовали памятник в качестве мишени для стрельбы. После войны памятник отреставрировали, заделав 142 выбоины в бронзе.

Самый молодой из памятников Пушкину в городе – это бронзовый бюст на железнодорожном вокзале.

Гений места

«Отечество нам Царское Село», – писал Александр Сергеевич, впитавший в себя необычайную атмосферу этого города. Царскосельским воздухом дышали и многие другие наши гениальные соотечественники – Глинка, Державин, Жуковский, Лермонтов, Салтыков-Щедрин, Тютчев, Гоголь, Гумилёв, Ахматова, Мандельштам, Есенин. Есть в этом городе нечто притягательное для талантливых людей.

Сейчас население Пушкинского района составляет чуть больше 209 тысяч человек. Общая территория Пушкинского района – 240 кв. километров. Здесь работают библиотеки, общеобразовательные, детские художественные, музыкальные школы, детские сады. Для семейного, романтического и детского досуга открыты музеи, кафе, рестораны, культурные и молодежные центры. Неизменно привлекают местных жителей и гостей города великолепные дворцы и гармонично объединенные пейзажные парки. В них установлены сотни монументов и памятных сооружений – башни, мосты, часовни, беседки, храмы, павильоны, арки.

Пушкин включен в список культурных объектов, охраняемых ЮНЕСКО, как часть «Исторического центра Санкт-Петербурга и связанных с ним комплексов памятников».

Эти места очаровывают туристов и остаются комфортными для постоянного проживания. Идеальное место для жизни уже нашли для себя «На Царскосельских холмах» в малоэтажных жилых комплексах «Образцовые кварталы» несколько тысяч новосёлов. Новые дома возводятся из современных материалов по кирпично-монолитной технологии, они оборудованы малошумными швейцарскими лифтами, имеют панорамное остекление, высокие потолки, систему отопления «тёплый водяной пол». Присоединяйтесь к пушкинцам и вы.

Адрес отдела продаж СК «Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1 (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

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