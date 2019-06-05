Зеленский вновь пообещал референдум о членстве Украины в НАТО

Украинский президент заверил, что вступление в Североатлантический альянс – это закрепленный в Конституции стратегический курс, однако окончательное решение должны принять граждане.

«Мы должны рассказать каждому украинцу, что такое НАТО, что это не так страшно. Когда украинцы будут все готовы, мы обязательно этот вопрос поднимем на референдум, и Украина обязательно будет в НАТО», – рассказал 5 июня Владимир Зеленский телеканалу «1+1».

Президент также отметил, что при нем страна продолжит придерживаться курса на Европу. Он напомнил, что это закреплено в Конституции республики. Вступление в НАТО, по его словам, это «прежде всего безопасность Украины и уровень нашей армии».

Напомним, что позиция Зеленского по НАТО не меняется. Так, он настаивал на референдуме по этому вопросу во время своей предвыборной кампании. В марте НАТО утвердило специальную программу поддержки Украины и Грузии в Черном море, чему предшествовали учения. Представители альянса присутствовали на инаугурации нового украинского президента. Вечра в Брисселе во время своего первого зарубежного визита Зеленский встретился с главой НАТо Йенсом Столтенбергом.





