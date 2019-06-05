В России автомобилисты не могут зарегистрировать машины из-за сбоя в базе ГИБДД. В Петербурге система уже «отвисла»

В Федеральной базе данных ГИБДД произошёл сбой, который затронул подразделения по всей стране. В Петербурге заверяют, что с неполадками справились быстро.

На трудности с системой «Фонтанке» утром 5 июня пожаловались читатели. По их словам, проблемы с базой делают невозможной замену и выдачу прав, не позволяют поставить на учёт автомобиль. СМИ сообщают, что в похожей ситуации оказались водители и в других регионах.

В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области подтвердили, что база легла на федеральном уровне. В Северной столице система была парализована недолго, сейчас она доступна для желающих, говорят в ведомстве.

В начале недели из-за базы ГИБДД встала работа МРЭО.

Федеральная информационная система ГИБДД МВД РФ расположена в Москве. Она аккумулирует сведения со всех регионов об автомобилях, гражданах, документах, административных нарушениях, угонах, ДТП и авариях. При технических сбоях невозможно совершить любые действия, которые требуют обращения к этим данным. Так, два дня назад встала работа МРЭО. Неполадки устранили уже после полудня.





