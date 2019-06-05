На КАД столкнулись четыре машины и прилетал вертолет. Затор растянулся на 7 километров

Массовая авария собрала многокилометровую пробку на кольцевой автодороге Петербурга утром 5 июня. Пострадал один из водителей.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 8:35 на 67-м километре внутреннего кольца КАД, между Московским и Пулковским шоссе, столкнулись попутные автомобили Opel Corsa, Mitsubishi, Hyundai и Infiniti.

За рулем машин были мужчины в возрасте от 28 до 45 лет. Пострадал самый младший из них – 28-летний водитель «Опеля». Он получил травмы средней степени тяжести. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» добавляют, что на место аварии прилетал вертолет.







Из-за ДТП на внутреннем кольце КАД собралась большая пробка. По данным «Яндекс.Пробок», она до сих пор тянется на 7 с лишним километров.