Турпоток россиян в Турцию весной вырос на 35 процентов

Турпоток россиян в Турцию по итогам первых четырех месяцев 2019 года вырос на 35%, сообщает АТОР 5 июня.

С января по апрель в этой стране побывали почти девять миллионов зарубежных гостей (на 12,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года).

Россия уверенно входит в тройку стран-лидеров по числу прибывших гостей: наши сограждане посетили страну более 710 тысяч раз (8% от всего въездного турпотока). Опережает Россию только Германия (803,5 тысяч туристов, + 19,6%) и Болгария (почти 739 тысяч, + 27,6%).

На 20% (до 333 тысяч человек) выросло число отдыхающих из Нидерландов. Турпоток из Франции увеличился на 21% (181 тысяча путешественников), из Бельгии – на 15% (81 тысяча), из Польши – на 48% (84 тысячи гостей).

Самым популярным направлением весной был Стамбул, его посетили почти 4,4 миллиона туристов, на втором месте – курорты Антальи (там побывали 1,44 миллиона человек), на третьем – Эдирне (чуть более миллиона визитеров).





