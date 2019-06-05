Минобороны России опровергло сообщения о «небезопасном перехвате» американского самолета у своей военной базы в Сирии

ВМС США настаивают, что российские пилоты действовали «безответственно» в ситуации над Средиземным морем. В Министерстве обороны РФ заявили о соблюдении международных правил.

«Никаких обращений и тем более претензий от американского центра деконфликтации полётов авиации в Сирии в адрес российского командования не поступало», – цитирует 5 июня заявление российских военных ТАСС. Минобороны России также подчеркивает, что американский самолет-шпион действовал у военно-морской базы России в сирийском Тартусе.

В Министерстве обороны РФ особо отметили, что полеты российских самолетов выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Американский 6-й флот утверждает, что российский Су-35 4 июня три раза перехватывал P-8A Poseidon на Средиземным морем, а один раз был выполнен «небезопасный перехват». «Су-35 пролетел на большой скорости непосредственно перед самолетом, выполнявшим задание, что поставило под угрозу пилотов и членов экипажа», – утверждает пресс-служба ВМС США. Американская сторона назвала действия российских пилотов «безответственными».





