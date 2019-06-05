«SOS! Нечем кормить медведей». Центр диких животных «Велес» просит помощи

Российский карантинный центр диких животных «Велес» обратился через соцсети за помощью к петербуржцам: у организации катастрофически не хватает еды для животных.

«Совсем нет яблок и груш, а они очень нужны для кормления наших 16 медведей. В среднем взрослому медведю в день необходимо 2 ведра фруктов. В Центре полностью закончилась морковь! Она крайне нужна (и мытая, и не мытая) – десятки килограммов моркови идут каждый день на кормление большинства питомцев Центра», – рассказали сотрудники «Велеса».

В Центре посетовали, что в последнее время, несмотря на помощь, которую оказывают неравнодушные люди, средств не хватает – цены выросли на порядок.

Российский карантинный центр диких животных «Велес» не имеет аналогов в России – здесь проходят реабилитацию дикие животные, которые по воле случая оказываются в городской среде. Большинство животных попадают в Центр искалеченными по вине человека. Те же, кто попал в Центр будучи малышами и абсолютно здоровыми, в дальнейшем после выкармливания отпускаются на волю в естественную для них среду обитания – в дикую природу.

К сожалению, «Велес», имея государственную аттестацию, все необходимые документы, позволяющие содержать в Центре диких животных, государством не поддерживается и не финансируется – Центр существует только благодаря помощи волонтеров. Для содержания и лечения своих подопечных приюту постоянно требуются продукты, хозяйственные материалы, ветеринарные лекарства и медицинские расходники.

О том, как помочь «Велесу», можно узнать в официальном паблике Центра.