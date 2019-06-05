Выпивший «Крот» Алибасов получил тяжелейшие ожоги. Восстановление займет месяцы

Выпивший жидкость для прочистки труб Бари Алибасов получил тяжелейший ожог желудка. Восстановление продюсера займет месяцы.

О состоянии здоровья основателя группы «На-На» 5 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на пиар-директора продюсера Вадима Горожанкина.

«Состояние тяжелое, 4-я степень ожога, это считается максимальная степень ожога желудка, – отметил Горожанкин. – Но сегодня поступила информация, что Бари Алибасов находится в сознании, он дышит самостоятельно. Если учесть диагностированное состояние, то он держится хорошо».

По словам пиар-директора, строить при таком диагнозе прогнозы трудно. Даже при благоприятном исходе процесс выздоровления шоумена, которому завтра исполнится 72 года, займет месяцы.

Напомним, Бари Алибасов случайно выпил жидкость для очистки труб «Крот» вместо сока, перепутав стаканы. По информации СМИ, ему долго промывали желудок, но в результате все равно доставили в отделение токсикологии НИИ им. Склифосовского.





