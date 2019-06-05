Россияне видят в школьных приоритетах русский язык, историю и математику

Большинство россиян считают, что средним образовательным учреждениям России нужно уделить наибольшее внимание преподаванию русского языка, истории и математики. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свежее исследование «Левада-центра».

Респондентам был задан вопрос: «Как вы считаете, преподаванию каких школьных предметов сейчас следовало бы уделить наибольшее внимание?». Наиболее популярными ответами были русский язык (43%), история (43%) и математика (39%).

Эти же варианты выбирало большинство участников и в более ранних опросах. В 2011 году русский язык выбрало 55%, историю – 44%, математику – 52%, в 2017 г. – 44%, 52% и 38% соответственно.

О необходимости делать упор на иностранные языки сказали меньше трети опрошенных – 29%.







В то же время растет запрос на точные науки. За год количество сторонников физики, химии и биологии выросло с 15% до 21%. На те же 6% выросло число лоббистов физкультуры – с 10% до 16%. Интерес к художественному творчеству и истории искусства вырос втрое – с 2% до 6%.

На необходимость школьного «полового воспитания» указали 8% россиян. «Ведение домашнего хозяйства» – 6%.

«Основы религии, Закон Божий», «Основы менеджмента, управление производством» и «Философия» интересуют одинаковое количество граждан. Каждый двадцать пятый (4%) считает, что именно этих дисциплин не хватает в российских школах.

Опрос был проведен в мае 2019 года среди 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью. АНО «Левада-центр» внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.