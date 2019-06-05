Обнаженного утопленника достали из Невы на Октябрьской набережной

Полиции предстоит установить личность мужчины, тело которого нашли в реке в Невском районе Петербурга. Проверять карманы бесполезно, в заплыв он отправился нагим.

Как сообщают в соцсетях, посторонний объект был замечен в Неве в Невском районе около восьми утра 5 июня. В находке опознали труп и отметили, что при стремительном течении ловить его стоит уже скорее у Финляндского железнодорожного моста. Другие засомневались, что к Финскому заливу гонит человека, а не раздетый манекен.

Предположение опровергли спасатели, доставшие из воды мужчину неопределённого возраста. Доплыть до моста ему не дали, на землю его вернули на Октябрьской набережной, 16, сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу.





