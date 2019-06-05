Всемирный банк заявил о рекордном росте экономики РФ в 2018 году. Но на 2019-й прогноз хуже

Снижение роста российской экономики спрогнозировал Всемирный банк (ВБ). Анализ опубликован 4 июня в докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций».

Если в апреле экономисты ВБ прогнозировали росту экономики в РФ в текущем 7году на уровне 1,4%, то в начале июня их ожидания упали до 1,2%. При том, что прошлогодние темпы роста отечественной экономики аналитики считают рекордными — они составили 2,3% за последние шесть лет.

Объясняя свой пессимизм, Всемирный банк указал на сокращение нефтяной добычи.

«Ужесточение денежно-кредитной политики в сочетании с повышением налога на добавленную стоимость в начале 2019 года также способствуют ослаблению экономического роста в течение оставшейся части 2019 года»,— добавили авторы доклада.







Говоря о российской экономике, эксперты ВБ констатируют «ужесточение международных экономических санкций и давление международного финрынка». Но даже несмотря на это в 2018 году экономика росла хорошими темпами. Драйверами роста были цены на нефть, вклад в экспорт и крупные стройки — от объектов к чемпионату мира по футболу до предприяттй ТЭК.

При этом прогнозы роста российского ВВП на 2020-2021 годы остались неизменными – на уровне 1,8%.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что внутренний валовый продукт (ВВП) России по итогам 2019 года вырастет менее чем на 1%.