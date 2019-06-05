В США заявили, что российский Су-35 трижды перехватил американский самолет на Средиземным морем

Российский многоцелевой истребитель Су-35 4 июня трижды перехватывал самолет-наблюдатель Военно-морских сил США P-8A Poseidon в международном воздушном пространстве над Средиземным морем. Об этом сообщили в пресс-службе Шестого флота Соединенных Штатов и отметили, что один из таких перехватов был «небезопасным».

«Су-35 на высокой скорости прошел прямо перед самолетом [американской] миссии, что подвергло опасности наших пилотов», — цитирует 5 июня пресс-службу ведомства РБК. Отмечается, что после второго перехвата экипаж P-8A Poseidon сообщил о волне турбулентности. В целом продолжительность перехвата, отметили военные, составила примерно 28 минут. Три перехвата P-8A Poseidon, по информации Шестого флота, Су-35 совершил за 175 минут.

О действиях российских пилотов в международном воздушном пространстве в связи с этим американские военные отозвались как о «безответственных». «Мы ожидаем, что они [экипажи российских самолетов] будут вести себя в соответствии с международными стандартами, установленными для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов», — подчеркнули в пресс-службе, напомнив о заключенном между США и тогда еще Советским Союзом соглашении от 1972 года о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним (INCSEA).

«Небезопасные действия увеличивают риск просчета и вероятность столкновения в воздухе», — добавили в ведомстве, указав также на то, что американский самолет работал «в соответствии с международным правом и не провоцировал» действия со стороны экипажа Су-35.







В российском Минобороны ситуацию пока не комментировали.