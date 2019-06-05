В Петербурге за день разбились двое школьников. ЕГЭ пройдёт без одиннадцатиклассницы

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга выясняют обстоятельства, при которых двое детей оказались под окнами своих домов. Старшая ещё может сдать экзамены, младшему помочь было нечем.

Как стало известно «Фонтанке», без четверти три часа дня 4 июня в экстренные службы сообщили о падении с высоты на Якорной улице. Выпавшая из окна пятиэтажки девочка-подросток выжила, но получила серьёзные травмы. Её госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Опросить пострадавшую пока не представляется возможным. Известно, что девочка оканчивает школу в Красногвардейском районе, её одноклассники как раз сдают Единый государственный экзамен.

Похожее сообщение поступило на телефон «112» за полчаса до полуночи из Невского района города. Рядом с 27-этажкой на Караваевской улице дежурная группа нашла неподвижное тело мальчика девяти лет. Травмы оказались несовместимы с жизнью.







Как и выпускница, раньше ученик начальной школы не попадал в поле зрения отдела по делам несовершеннолетних и не наблюдался у психиатров. Учился во втором классе, воспитывался в семье с братом-погодкой. По предварительной информации, москитная сетка в его случае была ни при чём.