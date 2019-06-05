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Общество
05.06.2019 09:20
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Вьетнам согласился помочь Северной Корее с продовольствием. КНДР попросила в долг триста тысяч тонн

Северная Корея попросила у Вьетнама предоставить ей в долг 300 тысяч тонн продовольствия. Просьба поступила от делегации во главе с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ходе встречи с вьетнамским руководством в феврале этого года.

Даже если Пхеньян не сможет значительно улучшить свои взаимоотношения с Соединенными Штатами, просьба предоставить продовольственную помощь в виде займа от Вьетнама станет возможной мерой против сокращения производства продуктов питания в КНДР, пишет 5 июня РБК со ссылкой на южнокорейское издание «Чунан ильбо».

Издание отмечает, что Северная Корея также открыто ищет поддержки по дипломатическим линиям. В феврале посол Северной Кореи в ООН Ким Сон Джин направил письмо к международным организациям с просьбой предоставить продовольственную помощь стране. О нехватке продуктов питания сообщали также послы Пхеньяна в странах Юго-Восточной Азии.

Правительство Вьетнама «дало положительный ответ», указывает «Чунан ильбо».



Как ранее сообщали СМИ КНДР и Южной Кореи, с января по май в Северной Корее выпало лишь 54,4 мм осадков, что стало самым низким показателем после 1982 года (тогда зафиксировали 51,2 мм). Это стало причиной тяжелейшей за последние 100 лет засухи.

Причиной засухи метеорологи называют застой теплых воздушных масс на юге Корейского полуострова, которые не передвигаются в сторону севера. Предполагается, что проливных дождей не будет до конца июня.

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