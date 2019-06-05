В Чехии прошел самый массовый митинг с 1989 года. Более 120 тысяч человек требовали отставки премьера

Больше ста тысяч человек вышли на улицы в Чехии с требованием отставки миллиардера Андрея Бабиша с поста премьер-министра страны. Об этом 5 июня сообщает телеканал «Дождь».

По данным организаторов протестов, в акции в Праге 4 июня приняли участие более 120 тысяч человек — это самый массовый митинг в стране с 1989 года.

Dear fellow Europeans,



we don’t want to end up with another Orbanistan in the centre of Europe. Please help us protect our justice system, put pressure on our politicians and have patience with us while we try to sort out our democracy. #prag #prague #milionchvilek #babis pic.twitter.com/A3dPPvYGTa — Jan Kordovsk? (@korda) 4 июня 2019 г.







Бабиша подозревают в конфликте интересов вокруг его бизнеса, включающего химическое и сельхозпроизводство, продукты и СМИ. Против него ведется расследование по незаконному получению субсидии от Евросоюза на два миллиона евро десять лет назад.

Массовые протесты с требованием его отставки проходят в Чехии с апреля. Протестующие боятся того, что недавно назначенная министр юстиции Мари Бенешова может вмешаться в дело, рассмотрением которого занимается прокуратура. Сам Бабиш обвинения отрицает и называет их политически мотивированными.