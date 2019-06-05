Надежда только на неравнодушных людей

Елене Романовне грозит полная неподвижность – у неё тяжёлый прогрессирующий остеопороз. Врачи рекомендуют курсовое лечение современным препаратом, но получить его за госсчёт практически невозможно, квоты на него выделяются минимальные. Купить на пенсию дорогое лекарство пенсионерка не в состоянии.

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит помочь в сборе средств на дорогое лекарство.

Бойко Елена Романовна, 78 лет

Требуется лекарственный препарат для курсового лечения тяжелого остеопороза.

Стоимость 249 500 руб., не хватает 237637 руб.

Елена Романовна родилась на Васильевском острове, перед самым началом войны. Мама с новорожденной девочкой успела уехать в Костромскую область, в деревню к бабушке. Родня собралась здесь со всей страны, ехали в разных условиях, привезли тиф. Мама Елены Романовны умерла почти сразу. Отец погиб на фронте во время форсирования Днепра. Девочку воспитали сёстры.

Они смогли вернуться после войны в Ленинград, выучились сами и выучили Лену. Сразу после школы Елена Романовна пошла на завод монтажницей, потом с успехом окончила электромеханический техникум, попала по распределению в Кораблестроительный институт, где и отработала почти до 70 лет в лаборатории приборостроительного факультета.

Уже многие годы Елена Романовна борется с тяжелым остеопорозом: занимается физкультурой, следует всем рекомендациям врача, принимает необходимые доступные ей лекарства. Но, к сожалению, болезнь стремительно прогрессирует, начались переломы, приближается угроза полной неподвижности. Помочь может курсовое лечение современным препаратом «Форстео» стоимостью 250 тысяч рублей, однако накопить такую сумму с пенсии в 14 тысяч невозможно. Ждать помощи государства также не приходится – квоты на препарат выделяются в минимальных количествах. Елена Романовна очень надеется на помощь неравнодушных людей.

О том, как помочь Елене Романовне, можно узнать на её странице на сайте БФ «Долго и счастливо» – https://happylong.ru/wards/216/.