Экологи составили рейтинг самых чистых регионов России. Лидер не меняется

Экологи составили традиционный рейтинг самых чистых и грязных регионов России по итогам весны. Лидер не меняется с прошлого года.

По данным общественной организации «Зеленый патруль», самая благополучная экологическая обстановка в России в Тамбовской области, Алтайском крае, Республике Алтай и Белгородской области. Причем Тамбовщина возглавляла рейтинг по итогам 2018 года, пишет 5 июня РИА Новости.

Самыми грязными регионами России оказались Красноярский край, Иркутская, Нижегородская, Оренбургская, Свердловская и Челябинская области.

В марте «Зеленый патруль» назвал самыми чистыми регионами по итогам зимы ту же Тамбовскую область и Алтайский край. В десятке лидеров также оказались Республика Алтай, Белгородская область, Москва, Курская, Мурманская, Магаданская области, а также Коми и Санкт-Петербург. Наихудшие показатели были выявлены в Московской, Нижегородской, Оренбургской, Иркутской, Челябинской и Свердловской областях.





