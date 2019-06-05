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Бизнес
05.06.2019 08:19
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«Эффект гранаты, брошенной в курятник». Помощник Путина вычислил бизнесменов, которые выдали СМИ «список Белоусова»

Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что знает источник утечки информации о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей сверхдоходов для выполнения майских указов. По его словам, данные попали в СМИ через бизнес.

«Источник утечкия знаю совершенно точно», — сказал он 5 июня в интервью Forbes.

Белоусов отметил, что он в курсе, кто передал журналистам эти данные, но но называть конкретные имена не стал, чтобы «чтобы не обваливать акции их компаний». Он уточнил, что бумага утекла из правительства и попала к бизнесменам, чьи компании находились в списке, после чего ее передали в СМИ.

Помощник Владимира Путина уверен, что бизнес неправильно понял его письмо. Передав эти данные журналистам, предприниматели, по его словам, предприниматели добились только «эффекта гранаты, брошенной в курятник», вызвав, в том числе, падение стоимости собственных компаний.



Белоусов рассказал, что уже беседовал с одним из предпринимателей, которые, по его данным, были замешаны в публикации документа.

«Я у одного из них спрашивал потом: «Вот зачем ты это сделал, чего добился-то?» А он отвечает: «Ну мы там все были в шоке, когда узнали», — поделился помощник президента.

В августе прошлого года Белоусов предложил президенту России Владимиру Путину изъять 513,7 млрд рублей сверхдоходов у металлургов, производителей удобрений и «Сибура» за 2017 год для выполнения майских указов. Копия соответствующего послания тогда оказалась в распоряжении РБК, ее подлинность подтвердили три источника в компаниях, которые были упомянуты в тексте. Среди них, в частности, были Evraz, НЛМК, «Норникель», «Северсталь», ММК, «Металлоинвест», СУЭК, «Мечел», АЛРОСА, «Плюс Золото», «Сибур», «Фосагро», «Уралкалий» и «Акрон».

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