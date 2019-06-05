В Зеленогорске на тысяче квадратов горит строительный магазин «Вимос»

Серьезный пожар произошел под утро 5 июня в Курортном районе Петербурга. В Зеленогорске загорелся крупный строительный магазин.







Как сообщили в ГУ МЧС по городу, информация о возгорании поступила в 03:40. Спасателей вызвали на улицу Красных Курсантов, 16.

«В складском (складируются материалы для загородного строительства) происходило горение внутри сооружения на площади 1000 метров квадратных», – заявили в ведомстве.

Возгорание тушили по повышенному второму номеру сложности, который сняли в семь утра. В эти минуты, по информации ГУ МЧС, пожар локализован. На месте работают 12 расчетов, в тушении огня задействовано 60 человек. Информацией о пострадавших ведомство не располагает.

На улице Красных Курсантов, 16, в Зеленогорске располагается торговый дом «Вимос».