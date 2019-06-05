Происшествия
В Зеленогорске на тысяче квадратов горит строительный магазин «Вимос»
Серьезный пожар произошел под утро 5 июня в Курортном районе Петербурга. В Зеленогорске загорелся крупный строительный магазин.
Как сообщили в ГУ МЧС по городу, информация о возгорании поступила в 03:40. Спасателей вызвали на улицу Красных Курсантов, 16.
«В складском (складируются материалы для загородного строительства) происходило горение внутри сооружения на площади 1000 метров квадратных», – заявили в ведомстве.
Возгорание тушили по повышенному второму номеру сложности, который сняли в семь утра. В эти минуты, по информации ГУ МЧС, пожар локализован. На месте работают 12 расчетов, в тушении огня задействовано 60 человек. Информацией о пострадавших ведомство не располагает.
На улице Красных Курсантов, 16, в Зеленогорске располагается торговый дом «Вимос».
Справка:
Ранг №2 пожару присваивается тогда, когда при большой площади горения, нехватке сил и средств, отсутствии водоисточников и других проблемах, запрашиваются дополнительно отделения огнеборцев из соседних районов. Всего на месте пожара работают 6 отделений.