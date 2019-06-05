«Меня эти игры не интересуют». Зеленский отказался встать на сторону Коломойского в деле Приватбанка

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается быть на стороне бывших владельцев Приватбанка. Об этом он рассказал он во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

«Что касается Приватбанка, я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне», — цитирует украинского лидера 5 июня РБК.

Одним из бывших владельцев являлся бизнесмен Игорь Коломойский (владел 41,6%). Вторым крупнейшим акционером был Геннадий Боголюбов (33,2%).

В 2016 году правительство Украины решило национализировать Приватбанк. В кабмине отмечали, что причиной стала рекомендация Совета национальной безопасности и обороны страны для «стабилизации финансовой системы». Нацбанк Украины (НБУ) также заявлял, что в балансе Приватбанка была дыра в размере более 5 млрд долларов. Коломойскаий отмечал, что финансовая организация стала жертвой «произвола» НБУ.







При этом в апреле 2019 года суд в Киеве постановил, что национализация Приватбанка прошла с нарушениями законодательства. Впоследствии суд принял второе решение в пользу Коломойского, удовлетворив иск подконтрольной ему кипрской компании по процедуре национализации Приватбанка.

Бизнесмен Игорь Коломойский только в мае вернулся на Украину. На родине он не был с июня 2017 года, проживал в основном в Женеве. В сентябре 2018-го перебрался в Израиль. Его напрямую связывают с избранным президентом Украины — некоторые, в частности, пишут, что он финансировал предвыборную кампанию Зеленского.