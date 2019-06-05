Агент Дацюка: "Павел, скорее всего, продолжит карьеру в "Автомобилисте"

Агент нападающего Павла Дацюка Дэн Мильштейн сообщил, что игрок скорее всего будет выступать за "Автомобилист" в следующем сезоне. Весной 40-летний форвард покинул СКА, в составе которого играл три сезона.

– Мы встретимся в ближайшие дни, чтобы обсудить планы на будущее, – приводит Detroit Free Press cлова Мильштейна. – Весьма вероятно, что Павел выполнит обещание сыграть за команду родного города в России. Но варианты с НХЛ также будут обговариваться.

В минувшем сезоне Дацюк сыграл 54 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 42 (12+30) очка. В плей-офф он заработал 7 (1+6) баллов в восьми матчах.





