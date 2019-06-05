США усилили санкции против Кубы

США усилили санкции против Кубы, сообщает Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

Treasury and Commerce implement changes to Cuba sanctions rules to keep U.S. dollars out of the hands of Cuban military, intelligence, and security services. https://t.co/cCwSu3zolW — Treasury Department (@USTreasury) 4 июня 2019 г.







Оно предоставило поправки, согласно которым вводится запрет на групповые поездки американских граждан на Кубу в образовательных целях. Также больше не будет лицензироваться экспорт на Кубу частных самолетов и пассажирских морских судов.

Новые меры вступили в силу 5 июня.

Ужесточение санкций против Кубы предусмотрено Актом президента США о национальной безопасности, который Дональд Трамп подписал в июне 2017 года.

Как сообщалось, Трамп заявил, что Куба должна провести принципиально важные реформы для того, чтобы США сняли санкции.