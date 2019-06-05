США усилили санкции против Кубы
США усилили санкции против Кубы, сообщает Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.
Treasury and Commerce implement changes to Cuba sanctions rules to keep U.S. dollars out of the hands of Cuban military, intelligence, and security services. https://t.co/cCwSu3zolW— Treasury Department (@USTreasury) 4 июня 2019 г.
Оно предоставило поправки, согласно которым вводится запрет на групповые поездки американских граждан на Кубу в образовательных целях. Также больше не будет лицензироваться экспорт на Кубу частных самолетов и пассажирских морских судов.
Новые меры вступили в силу 5 июня.
Ужесточение санкций против Кубы предусмотрено Актом президента США о национальной безопасности, который Дональд Трамп подписал в июне 2017 года.
Как сообщалось, Трамп заявил, что Куба должна провести принципиально важные реформы для того, чтобы США сняли санкции.
Справка:
Санкции США против Кубы - система дискриминационных экономических мер, введенных США против Кубы. Санкции были введены в 1960 году, когда Куба экспроприировала собственность американских граждан и корпораций; в 1962 году санкции были ужесточены до уровня почти полного эмбарго. В качестве условия снятия санкций США требуют демократизации и уважения прав человека на Кубе, а также прекращения военного сотрудничества Кубы с другими странами.
США восстановили дипломатические отношения с Кубой при президентстве Барака Обамы в июле 2015 года. Отношения между странами ухудшились при президенте Дональде Трампе, который заявил о жестком курсе в отношении островного государства.
В мае 2017 года США выдворили двух кубинских дипломатов из-за инцидента с сотрудниками американского посольства в Гаване.