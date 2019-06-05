СМИ: Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота

Немецкий Deutsche Bank принял решение взять под свой контроль 20 т золота, принадлежащего Венесуэле, в связи с невыплатой ей платежей по кредиту, полученному в 2016 году. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, в 2016 году правительство Венесуэлы получило кредит в размере $750 млн от Deutsche Bank, оставив в качестве залога 20 т золота. В связи с пропуском платежей Deutsche Bank принял решение прекратить действие кредитного договора, срок которого должен был истечь в 2021 году, и взять под свой контроль золото.

Агентство отмечает, что представители Deutsche Bank и Центрального банка Венесуэлы отказались комментировать ситуацию.

Венесуэла на протяжении последних лет переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Согласно оценкам Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции, республику покинули уже более 3,4 млн человек. Международный валютный фонд в своем апрельском докладе прогнозирует уровень инфляции в Венесуэле в 2019 и 2020 годах на уровне 10 млн процентов. Ситуация в стране осложнилась еще больше после того, как 23 января этого года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы.





