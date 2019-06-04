Игнашевич вернулся в родное "Торпедо". Тренировать

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич стал главным тренером столичного «Торпедо»,которое добилось права играть во второй по значимости лиге российского футбола – ФНЛ. Об этом сообщает сайт клуба.

Договор с 39-летним тренером подписан по схеме «1+1». Специалист прокомментировал свое назначение, заявив, что он рад и счастлив. Игнашевич добавил, что получил серьезную работу, к которой готовился и стремился. Он счастлив от того, что судьба подарила ему шанс начать карьеру в клубе, который его воспитал.

Игнашевич объявил о завершении спортивной карьеры в июле 2018-го. По словам футболиста, если бы не домашний чемпионат мира, он завершил бы карьеру раньше. Заслуженный мастер спорта (2005). Член Клуба Игоря Нетто. Рекордсмен по количеству матчей в чемпионатах России (464) и за сборную России (126). Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 в составе национальной команды.





