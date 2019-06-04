Полицию украинского города, в котором правоохранители застрелили пятилетнего, оцепили протестующие. В ход пошли фаеры и дымовые шашки

В Переяславе-Хмельницком Киевской области Украины вечером 4 июля проходит акция протеста из-за убийства пятилетнего Кирилла Тлявова. В полицейских швыряют петарды и дымовые шашки, сообщает телеканал "Громадське".

Люди зажгли файеры, в полицейских начали бросать петардами и дымовыми шашками. Когда кто-то подходил близко, полицейские применяли газовые баллончики.

Под ноги правоохранителям, которые обступили вход в полицию, бросили детские игрушки. На стене здания краской написали слово "убийцы".

К участникам акции вышел новый глава полиции Киевской области Андрей Небытов. На вопрос, почему на месте преступления не проводят следственные действия и оно даже не перекрыто, он ответил: "Уголовное производство расследует Государственное бюро расследований, с этим вопросом обращайтесь к ним".







Сейчас помещение полиции охраняет кордон правоохранителей со щитами, в касках. Люди не расходятся. На асфальте один мужчина краской рисует надпись "палачи".

Голосеевский районный суд города Киева сегодня избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога полицейским, подозреваемым в умышленном убийстве пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком. Защита одного из полицейских будет подавать апелляцию.

31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области пятилетний мальчик в собственном дворе в результате выстрела получил тяжелое ранение головы и открытую черепно-мозговую травму. Полиция в порядке статьи 208 УПК задержала подозреваемых.

После ранения Кирилла доставили в Киев для дальнейшего лечения в нейрохирургическом центре. Состояние потерпевшего было крайне тяжелым – он находился на аппарате искусственной вентиляции легких. В понедельник, 3 июня, в больнице Киева Кирилл умер, врачам не удалось спасти его жизнь. После смерти мальчика руководители Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Киевской обл. отстранены от выполнения служебных обязанностей. Начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку.