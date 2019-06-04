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Власть
04.06.2019 23:45
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В жилищный и природный комитеты пришли «постоянные» начальники. «Фонтанка» рассказывает, кто такие Борщев и Беляев

Александр Беглов, который и сам уже мог устать от приставки «врио», избавил от нее руководство жилкома и комитета по природопользованию.

В жилищный и природный комитеты пришли «постоянные» начальники. «Фонтанка» рассказывает, кто такие Борщев и Беляев

Виктор Борщев/Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга

4 июня Денис Беляев был назначен председателем комитета по природопользованию. Одновременно жилищный комитет возглавил Виктор Борщев. Бюджеты ведомств несопоставимы, как и возраст новых глав. Однако оба в Смольном не новички и обоим работать с непростым наследством. 

Как говорят собеседники «Фонтанки», ставший главным «по природе» Денис Беляев начинал свою карьеру помощником вице-губернатора Александра Полукеева, чиновника времен Валентины Матвиенко. В Смольном Полукеев появился через месяц после ее избрания губернатором, в 2003-м, а с 2006-го стал вице-губернатором, сменив в этом кресле другого старого друга Валентины Ивановны, Олега Виролайнена. Полукеев курировал такие финансовоёмкие сферы, как дорожный ремонт, благоустройство, коммуникации. Дениса Беляева, как вспоминают собеседники «Фонтанки», можно было часто видеть у него в приемной.

Денис Беляев/Архив ФГБНУ «ГосНИОРХ»
Денис Беляев/Архив ФГБНУ «ГосНИОРХ»

«Когда в 2009 года Полукеев в результате интриг покинул Смольный и перешел в полпредство к Илье Клебанову, Беляева он забрал с собой», – заметил в разговоре с «Фонтанкой» один из старожилов петербургской политики. В официальной биографии Беляев указал, что работал с Полукеевым всего лишь год с 2008 по 2009-й, а после трудился в строительных компаниях «Стройкомфорт» и «Управляющая строительная компания «Северо-Запад».  Лишь с 2010-го – эксперт Аппарата полномочного представителя президента в Северо-Западном Федеральном округе, затем с 2011 по 2018-й – руководитель управления Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству. А в последний год – директор государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства им. Л.С. Берга. У 39-летнего Дениса Беляева три высших образования: экономическое, юридическое и государственное управление. В 2018-м году он был включен в состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента России – так называемая «президентская сотня». Туда его рекомендовали вместе полпред Александр Беглов и губернатор Георгий Полтавченко.



Наследство Беляеву достается хлопотное, хотя отставка предыдущего главы комитета по природопользованию Игоря Григорьева прошла буднично: ни «антикартельных» расследований, ни обещаний направить материалы каких-нибудь проверок в какие-нибудь правоохранительные органы. При этом, по данным «Фонтанки», отставке Григорьева предшествовали сигналы из силовых структур — даром, что он сам подполковник ФСБ. Впрочем, Григорьев не уходит далеко: по данным «Фонтанки», он может быть назначен в «подвед» комитета — ГУП «Пиларн». Там в последнее время чехарда с директорами, в 2019-м руководитель сменился дважды, сейчас во главе предприятия Максим Желнов. По совпадению, именно «Пиларну» предстоит принимать на баланс буксир-ледокол: миллиардный конкурс на его строительство стал последней крупной закупкой комитета при Григорьеве.

Одна из наследственных проблем, полигон «Красный Бор», в последнее время стала обретать решение хотя бы на словах. Нельзя сказать, что это заслуга комитета: Смольный, напротив, все время хотел устраниться от решения проблемы, и в последнее время преуспел: вроде бы, решено, что эту токсичную бомбу отдадут федералам, которые силами «Росатома» намерены её разминировать (то есть рекультивировать). О том, что по нынешним правилам сделать этого нельзя, «Фонтанка» подробно писала. Определенная работа велась и комитетом: разрабатывался проект очистных сооружений,  ядовитые карты прятали от осадков под понтонами,  однако одновременно «Красный Бор» трясло уголовными делами (по «догригорьевским» контрактам), размывами дамбы, токсичными атаками на окрестности. В начале 2017 года полигон лишился лицензии, а затем утратил статус унитарного предприятия, сейчас это казенное учреждение.

Еще одно важное направление деятельности комитета — это расчистка и дноуглубление петербургских водоемов. Тут все было печально. «Фонтанка» неоднократно писала о том, что доля сорванных контрактов здесь зашкаливает, в сроки не удалось выполнить работы ни на Муринском ручье, ни на кронштадтских каналах, ни на Мойке. Вопросы возникали уже на стадии объявления конкурсов — в частности, их задали антимонопольщики после знакомства с затейливой сметой по Муринскому ручью. На этом фоне окончательно закатилась и так-то неяркая звезда профильного предприятия – «Ленводхоз». Помимо срыва контрактов, он лишился традиционных подрядов на уборку водоемов от наплавного мусора — якобы из-за неверно поданной документации. Все доставалось другому «подведу» комитета – «Экострою». О доведении «Ленводхоза» до предбанкротного состояния писал даже депутат Госдумы Сергей Боярский. Как и «Красный Бор», «Ленводхоз» лишился статуса ГУП вместе с почти всеми контрактами, теперь он будет «Дирекцией по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений Санкт-Петербурга».

Виктору Борщеву 58 лет. Вплоть до назначения он работал в аппарате вице-губернатора Николая Бондаренко. Туда он пришел из администрации Центрального района, где занимал должность заместителя председателя по ЖКХ. Уходил Борщев из района в сентябре 2018 года, и уходил с медийным скандалом. CМИ сообщали, что должности Борщев лишился из-за плохой подготовки жилого фонда к зиме, но некоторые собеседники «Фонтанки» в Смольном это отрицают и говорят о личном конфликте с руководством. Время показало, что покинуть район до начала снегопадов, возможно, было неплохим вариантом: Петербург пережил зиму как стихийное бедствие, бураном снесло и бывшего начальника Борщева Андрея Хлуткова, и главу Жилкома. А Борщев стал советником Бондаренко вместо Михаила Комиссарова, ответственного за объезды.

Однако еще до своей районной карьеры Виктор Борщев сделал карьеру практически федерального уровня: он работал главным специалистом федерального государственного унитарного предприятия «Дирекция по строительству и реконструкции объектов в Северо-Западном федеральном округе» управделами президента. В 2003 году, находясь в этой должности, он был награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени, дослужился до начальника. Именно в этом статусе он комментировал работы по реставрации Синода и, например, Дома ветеранов сцены на Петровском острове, имел отношение к строительству многих объектов, в том числе в Сочи. По данным «Фонтанки», до дирекции Борщев успел поруководить квартирно-эксплуатационной службой МВД на Северо-Западе, так что жилищный вопрос, пусть и в несколько специфическом разрезе, был знаком ему давно. По образованию строитель, закончил ЛИСИ, специальность — промышленное и гражданское строительство.

С назначением Борщева разрешилась долгая пауза, возникшая после отставки Валерия Шияна. Врио председателя был назначен замглавы Василий Осипов. Однако уже в середине мая стало известно, что он написал заявление.  После этого снова забурлили слухи о возможном назначении: назывались кандидатуры в диапазоне от бывшего главы Фонда капремонта Дмитрия Локтаева до замглавы Адмиралтейского района Игоря Лобанова. Называли собеседники «Фонтанки» и фигуру Борщева.

Фронт работ перед Борщевым куда серьезнее, чем перед Денисом Беляевым, как несопоставимы и бюджеты двух комитетов — 25 млрд рублей Жилкома против 2,4 млрд комитета по природопользованию. Жилой фонд, особенно в исторической части Петербурга, – это уязвимая точка городского хозяйства. А помимо традиционных проблем с перетопом, неверно рассчитанных квитанций и сосулек, именно ведомство Борщева занимается всеми жилищными программами, а подведомственный ему Фонд капремонта приводит в порядок многоквартирные дома. Предстоит новому председателю продолжать работу с сокращением задолженности управляющих организаций. Ну, и если доведется доработать до отопительного периода — главный тест ждет зимой. От того, как именно будут убираться кровли и дворы, как показала практика, может зависеть судьба отдельного чиновника. Правда, чуть ли не последней инициативой Валерия Шияна на прежней должности была идея передать ответственность по уборке «лоскутного одеяла» внутриквартальных территорий на районный уровень.

Ксения Клочкова, Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»

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