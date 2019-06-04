Эстонский город устроил распродажу квартир за 50 евро

В эстонском городе Кохтла-Ярве пройдет открытый аукцион, на который по стартовой цене от 50 евро (около 3,7 тысячи рублей) выставлено жилье в разных районах. Об этом сообщает издание Postimees. В опубликованном списке значатся пять квартир – одна в Ярвеской части города и четыре в Сомпа.

Речь идет преимущественно о квартирах, владельцы которых скончались. Такое жилье либо некому было передать по наследству, либо наследники не интересуются доставшейся недвижимостью, отмечают в местном муниципалитете.

«За год накапливается примерно 20-25 таких квартир (...) Если долго не удается продать квартиру, то мы имеем право снижать начальную сумму. И это действует — по две-три таких квартиры на аукционе обычно уходит», — приводит издание слова помощника мэра Кохтла-Ярве Юлле Лепассаар.

По словам чиновницы, некоторые квартиры не удается продать даже через шесть-семь аукционов. Основная причина — плохое состояние недвижимости: квартиры сильно замусорены и требуют ремонта.

Всего на аукцион, который пройдет 14 июня, выставлено 39 квартир, из них 22 пустуют, в 17 проживают арендаторы.





