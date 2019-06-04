Следующим соперником Нурмагомедова стал американец Порье. Они встретятся в сентябре

Российский боец смешанных единоборств Хабиб остаётся в сильнейшей лиге мира по смешанным единоборствам. Как сообщает ESPN со ссылкой на агента спортсмена Али Абдель-Азиса, Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC на несколько боев.

В UFC подтвердили, что Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой 7 сентября в Абу-Даби против американца Дастина Порье.







Порье в последнем бою победил соотечественника Макса Холлоуэя и стал временным чемпионом UFC. Данный титул означает статус официального претендента на бой с Нурмагомедовым.

«Добро пожаловать на борт, Дастин Порье», – написал Нурмагомедов в своем инстаграме.

Напомним, что Нурмагомедов выступает в ММА с 2008 года. Всего на счету российского спортсмена 27 побед и ни одного поражения.

В октябре 2018 года россиянин был дисквалифицирован на девять месяцев Атлетической комиссией Невады за массовую драку после официального поединка с ирландцем Конором Макгрегором. Срок отстранения российского спортсмена истечет в июле 2019-го.