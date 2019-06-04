Следующим соперником Нурмагомедова стал американец Порье. Они встретятся в сентябре
Российский боец смешанных единоборств Хабиб остаётся в сильнейшей лиге мира по смешанным единоборствам. Как сообщает ESPN со ссылкой на агента спортсмена Али Абдель-Азиса, Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC на несколько боев.
В UFC подтвердили, что Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой 7 сентября в Абу-Даби против американца Дастина Порье.
It’s signed! (C) @TeamKhabib vs (IC) @DustinPoirier is official for #UFC242!— UFC (@ufc) 4 июня 2019 г.
Get your tickets & join us #InAbuDhabi ?? https://t.co/d7ivYbEf6S ?? pic.twitter.com/zEhhFtnaUP
Порье в последнем бою победил соотечественника Макса Холлоуэя и стал временным чемпионом UFC. Данный титул означает статус официального претендента на бой с Нурмагомедовым.
«Добро пожаловать на борт, Дастин Порье», – написал Нурмагомедов в своем инстаграме.
Напомним, что Нурмагомедов выступает в ММА с 2008 года. Всего на счету российского спортсмена 27 побед и ни одного поражения.
В октябре 2018 года россиянин был дисквалифицирован на девять месяцев Атлетической комиссией Невады за массовую драку после официального поединка с ирландцем Конором Макгрегором. Срок отстранения российского спортсмена истечет в июле 2019-го.