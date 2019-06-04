Бари Алибасов случайно выпил жидкость для прочистки труб и попал в больницу

Заслуженный артист России, отец группы «На-На» продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц 4 июня.

Как сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на сына селебрити, его отец выпил «крот» по ошибке.

«Здоровью Бари Алибасова ничего не угрожает. Он госпитализирован, мы ждем анализов. Все действительно произошло из-за того, что он по ошибке выпил жидкость для прочистки труб», – заявил он.





