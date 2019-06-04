Главный тренер "Зенита", директор завода, глава музея, пенсионер и предпринимательница: Беглов кулуарно собрал руководителей собственного штаба

Кандидат в губернаторы Петербурга, врио губернатора Александр Беглов встретился с общественностью, попросившей его пойти на выборы. Об этом 4 июня «Фонтанке» рассказал председатель совета ветеранов Василий Волобуев, ставший сопредседателем выборного штаба.

На встречу не позвали журналистов, кроме представителей федеральных агенств и смольнинских СМИ. Заранее также она нигде не анонсировалась. Волобуев сообщил «Фонтанке», что мероприятие проходило в музее «Россия-моя история». «Очень хорошо выступили представители молодежи»,-добавил он. По итогам участникам мероприятия представили пять сопредседателей штаба: главный тренер ФК "Зенит" Сергей Семак, директор ГМЗ "Петергоф" Елена Кальницкая, директор "ОДК-Климов" Александр Ватагин, председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства Санкт-Петербурга Елена Церетели и уже упомянутый председатель совета ветеранов Василий Волобуев.

В разговоре с «Фонтанкой» он заметил, что Александр Беглов в рамках мероприятия поставил первую подпись в поддержку самого себя на выборах.

Отметим, что ещё с утра сборщики подписей за врио губернатора начали собирать автографы для регистрации его кандидатом-самовыдвиженцем. Кроме того, сотрудники бюджетных учреждений сообщали «Фонтанке», что их руководители настоятельно просили подписаться в поддержку врио губернатора.





