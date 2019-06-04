Кличко предложил Саакашвили свой "Удар". Он видит его лидером партии на выборах в Раду

Мэр Киева Виталий Кличко предложил экс-президенту Грузии и экс-главе Одесскойобласти Украины Михаилу Саакашвили возглавить партию "Удар" и повести ее на парламентские выборы. Об этом Кличко заявил в видеообращении, которое опубликовано на его странице в Facebook вечером 4июня.

"Удар" идет на досрочные парламентские выборы. И предлагаю нашим партнерам идти вместе. Я остаюсь лидером партии "Удар", а Михеилу Саакашвили предлагаю стать главой партии", – сказал Кличко. вечером 4 июня

Примечательно, что Саакашвили может быть главой партии, но согласно действующему законодательству страны, не сможет стать депутатом, так как не проживал в Украине в последнее время.







Напомним, 28 мая президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины, которого его лишилэкс-президент Пётр Порошенко, 29 мая тот вернулся в Украину.

Изначально Саакашвили заявил, что что не имеет политических амбиций, но вскоре выяснилось, что его политическая партия "Движение новых сил" будет участвовать в досрочных парламентских выборах на Украине.